Festa della Mamma ad Ardea, Possidoni: “Molte famiglie al Parco Rielasingen”

Ardea – “Con l’assessore Sonia Monica, abbiamo partecipato alla ‘Festa della Mamma’, presso parco Rielasingen, con la distribuzione di un omaggio floreale alle mamme”. Così in una nota l’assessore Alessandro Possidoni.

“Abbiamo incontrato diverse famiglie che portavano i bambini a giocare al parco che da questa settimana è sempre aperto nella fascia oraria 10-19″, prosegue l’Assessore.

“Nel corso di questa settimana sono passato diverse volte ed ho potuto piacevolmente constatare che, giorno dopo giorno, sempre più cittadini si avvicinano”

“Con l’associazione ‘Il Melograno’ stiamo definendo gli eventi da portare avanti nelle prossime settimane, identificando tematiche di interesse comune per la cittadinanza, senza trascurare i più piccoli. Ovviamente se qualche associazione del territorio fosse interessata a collaborare, può contattare ‘Il Melograno’.

“Volevo ringraziare le Pro Loco – conclude – e i singoli cittadini che ho conosciuti questi giorni per l’aiuto offerto nel mantenere il parco pulito“.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ardea