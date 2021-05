Fiorello allena Djokovic, il serbo: “La prossima volta canteremo come a Sanremo”

Roma - Fiorello allenatore di tennis? Per Nole Djokovic probabilmente sì. E’ il video che in queste ore, a pochi momenti dall’esordio del serbo numero uno in Atp agli Internazionali d’Italia, sta girando sui social.

Consigli da vero coach per il Fiore nazionale che consiglia al dio Djokovic come fare rovesci in campo e come rispondere all’avversario. Un filmato simpatico che lo stesso Nole ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale Instagram: “Grande Fiorello”. Scrive direttamente in italiano il serbo, proseguendo poi in inglese. Si riporta in italiano ciò che Djokovic ha proseguito a dire: “Grazie mille per i suggerimenti di oggi. È sempre un grande piacere vederti e passare del tempo con te dentro e fuori dal campo. La prossima volta canteremo insieme come abbiamo fatto a Sanremo ”.

Nole esordirà domani al Foro Italico con l’americano Fritz. Alle 12,30 al campo principale. E sicuramente si porterà dietro i suggerimenti tecnici di Fiorello. Aspettando di festeggiare con l’amico del mondo dello spettacolo italiano una speciale vittoria a Roma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Novak Djokovic (@djokernole)

