Fiumicino, approvata all’unanimità la mozione per abbattere la Tampon Tax

Fiumicino – “Gli assorbenti sono tassati al 22% come una bottiglia di superalcolici, ma avere il ciclo non è un lusso: è una condizione inevitabile per le donne”. Lo dichiara Paola Magionesi, consigliera del Pd, a margine del Consiglio comunale.

“In molti Stati, le tasse sugli assorbenti sono state abbattute e, in alcuni casi, è lo stato che li passa ad alcune categorie di donne – prosegue Magionesi -. In Francia è stata abbassata dal 20% al 5,5%, in Belgio dal 21% al 6%, in Irlanda non ci sono tasse mentre in Uk si distribuiscono gratuitamente alle studentesse per contrastare il ‘period poverty’. In Italia parlare di tampon tax è difficile: l’argomento viene spesso bollato come un’inezia. Ma per le donne, che non possono fare altro che farne uso per la maggior parte della loro vita, non è affatto un’inezia e soprattutto non è uno sfizio. In Italia si vendono 2.6 miliardi l’anno di assorbenti acquistati da 21 milioni di donne”.

“Stiamo parlando di un bene primario che non dovrebbe avere tasse o dovrebbe averle al minimo del 4% – aggiunge la consigliera -. Per questo abbiamo proposto e votato una mozione che impegna il sindaco a verificare con le Farmacie Comunali la possibilità di applicare prezzi contenuti e promozionali sui prodotti sanitari e igienici femminili. La mozione chiede anche di promuovere iniziative per migliorare l’educazione sull’uso di questi prodotti, di verificare sei sia possibile, nei pressi delle scuole comunali e nei luoghi pubblici, l’installazione di distributori di assorbenti a prezzi calmierati”.

“Inoltre – conclude Magionesi – abbiamo chiesto al sindaco e alla giunta di sollecitare presso il Governo e il Parlamento interventi per chiedere l’immediata riduzione della tampon tax e di chiedere alla Regione di affrontare il tema della ‘povertà mestruale’ con un piano di agevolazioni economiche per le fasce più svantaggiate per l’acquisto di prodotti sanitari e igienici. Ringrazio le consigliere e i consiglieri presenti in aula per avere approvato la mozione all’unanimità”.

