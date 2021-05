Fiumicino, con l’aiuto della Regione Lazio riparte la costruzione della Liburna

Fiumicino – Ripartirà mercoledì 12 maggio, alle ore 18.00, presso il cantiere della Liburna In Viale Danubio, a Fiumicino, la ripresa dei lavori per la costruzione, a grandezza naturale, della nave romana guerra del I° sec. d.C., lunga 37 e larga 7 metri, che la famiglia Carmosini ha iniziato a costruire circa 20 anni fa.

Attraverso un progetto presentato da Saifo, Assonautica e Fondazione Catalano la Regione Lazio ha riconosciuto delle risorse fondamentali per riavviare la costruzione della Liburna. Questo consentirà a Oscar Carmosini di intervenire su questa bellissima opera per almeno due mesi.

“La nostra speranza – si legge in una nota diffusa dal comitato Saifo -, anzi quasi certezza, è che prima dello scadere di questi due mesi, altri contributi arriveranno sia dalle Istituzioni che dai privati in modo che a fine giugno si possa continuare e dare sostanza al nostro obiettivo su cui stiamo lavorando: vedere la nave posizionata, in una destinazione museale, che per noi è accanto al museo delle navi romane in aeroporto, entro il 2022. L’appuntamento di mercoledì 12 servirà a sensibilizzare l’intera collettività verso un’opera che rievocando il passato in modo rigoroso guarda al turismo del futuro”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino