Pomezia – Domenica 9 Maggio, presso il litorale di Torvaianica, ha avuto luogo una pulizia spiaggia e fondali organizzata dall’Organizzazione di Volontariato Care The Oceans e dall’Asd Akun Island, con la collaborazione del Tinga Risto Beach, della scuola subacquea Tutti Sub Roma e della Onlus Creature del Mare per la catalogazione dei rifiuti in modo scientifico.

Tante le persone che già dalle ore 9 del mattino erano presenti, soprattutto bambini con i loro genitori, ma anche persone venute apposta, oltre le 100 persone.

di 7 Galleria fotografica Il litorale di Torvaianica ripulito dai rifiuti: oltre 100 volontari in azione









La giornata ecologica dedicata al mare è stata patrocinata dal comune di Pomezia e le operazioni di pulizia del litorale da parte dei partecipanti li ha visti impegnati nel prelevare dalla spiaggia e dai fondali tutti i rifiuti presenti.

Gli organizzatori della giornate ecologica ci tengono a ringraziare i partecipanti e a dichiarare che: “Sacrificare anche una domenica per raccogliere rifiuti abbandonati, è uno schiaffo morale e una lezione di civiltà a tutti quelli che si ostinano ancora a lasciare in spiaggia i resti del pic-nic, bottiglie di plastica e lattine. Insomma un grande gesto d’amore e di rispetto per il nostro territorio e un esempio per i cittadini di domani”. La prossima attività di pulizia spiaggia organizzata è per domenica 16 maggio ad Anzio, a Tor Caldara.