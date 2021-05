Incidente choc: madre incastrata tra le lamiere, bambina sbalzata fuori, auto in bilico sulla scarpata

Civitavecchia – Un terribile incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio poco dopo le 15 e 30 sulla strada provinciale Braccianese Claudia, al bivio per la località La Bianca.

Una 38enne di Civitavecchia, viaggiava insieme alla figlia di 10 anni, su una Chevrolet Spark. La donna, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto che ed è finita fuori strada, oltre il guardrail, in bilico su una scarpata. Per fortuna la corsa della vettura è stata fermata da alcuni arbusti situati a bordo strada.

I Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti prontamente e dopo aver messo in sicurezza l’auto per evitare che finisse nel burrone, hanno potuto lavorare per liberare la 38enne rimasta incastrata nell’abitacolo, mentre a causa del violento impatto la ragazzina è stata sbalzata fuori dall’auto.

Sul posto sono accorsi i carabinieri e un ambulanza del 118 oltre a due eliambulanze. La mamma e la sua piccolina, dopo essere state dapprima stabilizzate a terra dal personale sanitario per poi essere elitrasportate al Gemelli di Roma.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Civitavecchia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Civitavecchia