Incidenti sul lavoro, Di Berardino: “Ripartire dalla sicurezza”

Regione Lazio – “Il susseguirsi, negli ultimi giorni, di incidenti sul lavoro, l’ultimo dei quali in un cantiere navale a Nettuno (leggi qui), dimostra la necessità – non ulteriormente rinviabile- di bloccare subito delle dinamiche evidentemente negative che si stanno producendo nel mondo del lavoro”. Così in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, Scuola e Formazione della Regione Lazio.

“I segnali sul panorama nazionale – spiega l’Assessore – sembrano disegnare noti cicli storici, in cui, con la ripartenza delle attività dopo un momento di crisi, si abbassa l’attenzione sul rispetto delle regole per velocizzare i ritmi e aumentare la produttività. Scriverò al gruppo di coordinamento regionale, la task force che abbiamo costituito alcuni mesi fa coinvolgendo diversi enti ispettivi. L’obiettivo in questo momento deve essere quello di intensificare le ispezioni da parte dei soggetti deputati al controllo, mentre a tutte le parti sociali torno a chiedere di aprire un confronto in tutti i luoghi di lavoro per definire una organizzazione del lavoro che sappia mettere la sicurezza al primo posto”.

“Noi come Regione – conclude Di Berardino – continuiamo a lavorare per approvare in Consiglio regionale il Piano strategico sulla salute e sicurezza. Speriamo di farlo il prima possibile con la collaborazione di tutte le forze politiche, per una battaglia comune su diritti fondamentali”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere le notizie della Regione Lazio