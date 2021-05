Internazionali d’Italia, Fognini fuori: “Non ho giocato il mio solito tennis”

Roma – “Oggi semplicemente non ho giocato il mio miglior tennis e lui è stato migliore di me. Da Madrid a oggi ho perso un pochettino di condizione fisica”.

Lo ha detto Fabio Fognini, fresco di eliminazione subita per 6-3 6-4 al primo turno degli Internazionali Open d’Italia con il giapponese Nishikori. “La caviglia? Forse è l’unica nota positiva di oggi, zero dolore – ha ammesso il tennista ligure – Ho fatto fatica dopo la riabilitazione ma sono davvero contento perché non sento più dolore”. (Ansa).

