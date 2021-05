Jacobs e Tortu sui 100 metri: rimandata la sfida dell’anno

È rinviato il primo, attesissimo, confronto stagionale nei 100 metri tra Marcell Jacobs e Filippo Tortu. Il primatista italiano Tortu (Fiamme Gialle) ha rinunciato all’appuntamento del meeting di Savona di giovedì pomeriggio: “Filippo Tortu non gareggerà a Savona al Meeting Ottolia il prossimo 13 maggio – si legge in una nota diramata dallo staff del velocista brianzolo – A seguito della trasferta in Polonia per i Mondiali di Staffetta, il primatista italiano dei 100 metri ha risentito di un affaticamento muscolare al bicipite femorale destro e dopo una settimana di terapia e allenamenti è stato deciso, in via prudenziale, di rimandare la prima uscita stagionale sui 100 metri piani. Nei prossimi giorni verrà verificato lo stato di salute e definito l’esordio”.

Rimane comunque di altissimo livello la sfida sul rettilineo della Fontanassa (diretta su RaiSport), sede del debutto stagionale sui 100 metri per il campione europeo indoor dei 60 Marcell Jacobs (Fiamme Oro) insieme all’altro staffettista azzurro Fausto Desalu (Fiamme Gialle) e agli sprinter internazionali Arthur Cissé (Costa d’Avorio), Amaury Golitin (Francia), Jan Volko (Slovacchia), Yupun Abeykoon (Sri Lanka, Atl. Futura Roma).

Il notevole cast dello sprint che propone anche la campionessa del mondo Dina Asher-Smith (200) e il bronzo mondiale dei 100 Marie-Josée Ta Lou con le principali azzurre, si arricchisce di un altro paio di nomi di grido, annunciati nella conferenza stampa di stamattina a Savona. Sui 200 metri correrà il francese Christophe Lemaitre, bronzo olimpico di Rio e gloria dello sprint europeo (9.92 e 19.80 nella sua luminosa carriera): avversario di prestigio per l’azzurro della staffetta Davide Manenti (Aeronautica). E nei 400 metri, opposto ai frazionisti della 4×400 delle World Relays Vladimir Aceti (Fiamme Gialle), Brayan Lopez (Fiamme Azzurre) e Lorenzo Benati (Fiamme Azzurre), gareggerà il belga Kevin Borlée, bronzo mondiale con la staffetta “di famiglia”. (fidal.it)

(foto@Colombo/Fidal)

