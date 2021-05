Lotta al caporalato, Marco Omizzolo per il progetto Giovani ri-Generazioni dell’associazione “Io, Noi”

Fiumicino – Proseguono a pieno ritmo gli incontri con gli studenti delle scuole del territorio di Fiumicino promossi da Giovani ri-Generazioni, il progetto dell’associazione “Io, Noi – Odv”, co-finanziato nell’ambito del programma Comunità Solidali 2019 della Regione Lazio e dal Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro, che vede come partner la Croce Rossa Italiana – Comitato di Fiumicino.

Il prossimo appuntamento si terrà domani, 11 maggio 2021, ancora in modalità virtuale, presso L’IIS Leonardo Da Vinci di Maccarese. Ospite d’eccezione sarà Marco Omizzolo, sociologo che lotta contro il caporalato, lo sfruttamento ‘criminale’ della manodopera, soprattutto agricola. Il caporalato, quindi, e come combatterlo saranno il tema centrale dell’incontro.

Gli incontri sono coordinati dal filosofo e responsabile del progetto Daniele Taurino: “Il nostro progetto è un multi-intervento che tiene insieme l’esigenza di contrasto alla povertà educativa, in particolare minorile, con l’obiettivo di diffondere una cultura e una pratica della nonviolenza rendendo i giovani e le comunità protagoniste del cambiamento, con un’attenzione dedicata allo sviluppo di stili di vita sostenibili e di azioni concrete contro i mutamenti climatici, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibili 4 e 13 dell’Agenda 2030”.

In particolare, il progetto intende migliorare la qualità della relazione educativa minore-educatore in ambiente scolastico ed extra-scolastico nel territorio del distretto sanitario Asl Roma 3, attraverso un modello innovativo di empowerment di comunità in favore dei minori (6-17 anni) e della comunità educante (CE) – famiglie, scuole, altri educatori.

Focus di questi incontri è il confronto con i giovani durante “lezioni” educative tenute da ospiti illustri. Già molti incontri con i giovani studenti hanno visto la partecipazioni di ospiti illustri tra cui Gabriella Falcicchio, ricercatrice e docente presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione dell’Univeristà di Bari e referente pugliese del Movimento Nonviolento; Martina Rogato, sustainability advisor e sherpa W20; Veronica Barbati la leader dei giovani Coldiretti.

Le attività e gli incontri previsti dal progetto sono poi molteplici – e vi terremo costantemente aggiornati – per il coinvolgimento di tutta la comunità educante e per la costruzione di una rete di stakeholder e rightholder capace di monitorare e innovare le relazioni educative sul nostro territorio.

Per info e appuntamenti: 066520591 – segreteria@ionoi.org

