Nemi, al via l’edizione 2021 della Sagra delle Fragole: ecco tutti gli eventi in città

Roma – L’Amministrazione Comunale da tempo sta lavorando per la piena ripartenza di tutta Nemi post Covid-19. Sono state numerose le iniziative strategiche messe in campo relativamente alla promozione turistica, culturale e archeologica.

Menzionando le più importanti ricordiamo il rientro da New york nel Museo delle Navi Romane di Nemi del mosaico di Caligola, l’inizio dei lavori di restauro finalizzato all’apertura al pubblico, del sito archeologico del Tempio di Diana e l’apertura dello storico sentiero che porta all’Eremo di San Michele.

Nel rispetto delle restrizioni anti Covid-19, che ancora in parte ci vedono costretti a limitarci, l’Amministrazione Comunale ha organizzato un programma per l’88’ Sagra delle Fragole che inizierà il 23 maggio con l’apertura a Palazzo Ruspoli della Biennale internazionale d’arte dedicata ai 700 anni del Sommo poeta Dante Alighieri. Nel weekend successivo il 29 Maggio la Biennale verrà inaugurata dal critico d’arte Vittorio Sgarbi che visiterà tutto il paese delle fragole.

In questo programma di rilancio e aperture post Covid è stato prevista il 6 di giugno una speciale Sagra delle Fragole Social come quella dello scorso anno con la partecipazione di un numero ristretto di Fragolare vestite in costume tipico. Importante partners dell’evento sarà la Radio nazionale Dimensione Suono Soft e Radio Dimensione Suono Roma che ha programmato un mese di promozione dedicata a NemI.

Non potendo organizzare una sfilata con oltre 100 fragolare come le scorse edizioni, l’amministrazione Comunale organizzerà l’animazione nel paese con addobbi floreali nei punti più salienti e la musica popolare del gruppo folcloristico Terra Nemorense sempre rispettando le normative anti Covid- 19.

