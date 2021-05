Ostia, decine di baracche nell’area protetta: sgomberato insediamento abusivo

Ostia – La Polizia locale, X Gruppo Mare, guidata dal Dirigente Guido Calzia, insieme agli uomini del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale sono al lavoro da stamattina, 10 maggio 2021, per liberare via dell’Idroscalo e via dell’Idrovolante, nella zona situata a Ponente nella Riserva del litorale di Ostia, dagli insediamenti abusivi presenti in zona.

Sono 22 le baracche allestite nell’area sottoposta a vincolo paesaggistico che il personale della Municipale sta procedendo a rimuovere.

Un’operazione al termine del quale si procederà alla bonifica dell’area per eliminare l’ingente quantità di rifiuti presenti. Un intervento che andrà avanti per alcuni giorni al fine di restituire decoro all’area protetta.

Tutto questo mentre sono in corso accertamenti su quattro persone trovate sul posto al momento dell’intervento, tutti di nazionalità rumena.

