Ostia, i giochi del parco Fusco Re degradati e pericolosi: l’allarme dei genitori

Ostia – “In considerazione dello stato di deterioramento di alcuni moduli di gioco (altalene, castello, ecc.) e del conseguente stato di pericolo cui sono esposti i minori e le famiglie che frequentano il parco Fusco Re, il Comitato dei genitori del parco chiede al Municipio X un intervento urgente di messa in sicurezza e sostituzione degli impianti destinati al gioco dei bambini e delle bambine”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dal comitato e indirizzata al Municipio X.

“Si ritiene necessario – precisano i genitori – un intervento con carattere di urgenza per il monitoraggio degli impianti e una valutazione rapida dell’effettivo stato di pericolosità, anche al fine eventuale di inibirne l’utilizzo fino a data da definire”.

