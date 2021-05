Parco Leonardo, nei pressi delle scuole arrivano le strisce pedonali rialzate

Fiumicino – “Dopo la riasfaltatura e l’accensione dei nuovi punti luce in via Oslo e in via Copenaghen, sono in corso importanti lavori per la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati nei pressi delle scuole, sempre in via Oslo e via Copenaghen”. Lo fa sapere l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia.

“I lavori, condivisi con il presidente del comitato di quartiere di Parco Leonardo, Antonio Canto, interessano anche via Stoccolma e via Varsavia e proseguiranno nei prossimi giorni con l’obiettivo di render e più sicure quelle strade, specialmente nelle zone più frequentate dai bambini – conclude Caroccia -. Inoltre proseguiranno anche i lavori di asfaltatura del parcheggio di via Copenaghen”.

