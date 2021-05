Sorgerà a Palidoro la caserma dei Vigili del Fuoco di Fiumicino

Fiumicino – “Ringraziamo il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca che in aula consiliare oggi ha annunciato che presto una caserma dei Vigili del fuoco troverà sede, grazie all’apertura da domani della Casa della Salute, in quello che è l’attuale presidio sanitario di Palidoro, che si trova accanto alla scuola. Un ringraziamento anche all’assessore alla Scuola Paolo Calicchio, che si è battuto in prima persona perché questo avvenisse”. Lo annunciano la Presidente del Consiglio comunale Alessandra Vona e il capogruppo del Partito democratico Stefano Calcaterra.

“Non capita di rado che nel nord del Comune si verifichino incendi. Soprattutto nel periodo estivo. Considerando che la stazione dei vigili del fuoco più vicina si trova a Cerveteri, significa che le squadre per intervenire nello spegnimento di un incendio in questa porzione di territorio ci mettono anche 45 minuti ad arrivare. Questo non era più sostenibile, oltre che pericoloso. E’ per questo che accogliamo con grande favore la notizia che presto a Palidoro ci sarà una caserma dei Vigili del Fuoco”.

