Taglio dei parcheggi a San Giovanni: sui social la protesta dei cittadini contro Raggi

Roma – I cittadini di San Giovanni esasperati da nuovi tagli di parcheggi lanciano una campagna social contro la Raggi. Altri quattro i parcheggi tolti in questi giorni in via Monza per far posto all’area taxi, un altro gesto che non è andato bene ai cittadini, che hanno organizzato una campagna social con locandine per tentare di “abbattere” la campagna elettorale della sindaca Raggi a San Giovanni.

Numerosi i parcheggi tolti tra via Monza, via Taranto, via La Spezia, via Pozzuoli e via Matera. In particolare a via Monza sono stati ridotti dell’80%.

“Siamo tutti esasperati, non è possibile cercare un parcheggio per un’ora, tra l’altro con altri automobilisti che provano contemporaneamente a trovarne uno – spiega una cittadina -. La maggior parte dei veicoli ha appesantito la situazione di via Terni, l’unica strada non toccata qui vicino da questa assurda rivoluzione che ha peggiorato tutto: insicurezza, tempi, inquinamento, rumore”.

Un’altra cittadina invece si lamenta perché non può più invitare amici a casa: “Chi glielo dà il parcheggio? Dovrei esasperarli e rovinare loro la serata?”. Il taglio dei posteggi però ha permesso la realizzazione della pista ciclabile, comunque non voluta dai cittadini, che a quanto pare avrebbero preferito i parcheggi. Sono numerosi gli atti di sabotaggio che i residenti esasperati hanno messo in atto proprio sulla pista ciclabile: l’ultimo nei giorni scorsi, dove lungo la corsia è stato posizionato per terra un tubo, spostato poi dagli stessi cittadini.

Ad essere penalizzati sono soprattutto i pedoni, i motociclisti e gli automobilisti, tra soppressione di attraversamenti pedonali e lunghi tempi di attesa ai semafori. Un taglio dei parcheggi “senza soluzioni alternative”, come dicono i residenti.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato proprio il nuovo taglio dei parcheggi in via Monza con la destinazione di sei “ex parcheggi” ad un’area taxi. I residenti hanno attivato gruppi su Whatsapp con l’idea di chiedere “zero voti” per la Raggi.

Partecipano alla campagna social anche alcuni residenti di via Pozzuoli, penalizzata con il passaggio dal senso unico ad una doppia corsia con il taglio di tutti i parcheggi. I cittadini non si fidano più neanche dei comitati di quartiere: “Non ci rappresentano, spesso incarnano solo il narcisismo dei presidenti, contornati da pochissime persone”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo