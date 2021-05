Capolei: “Lavoriamo per l’apertura di un canile pubblico nella provincia di Latina”

Latina – “A seguito delle numerose segnalazioni che ci sono arrivate da associazioni di volontariato della provincia di Latina, che operano nell’ambito della tutela degli animali, abbiamo presentato in Consiglio regionale del Lazio un’interrogazione per impegnare la Giunta a realizzare un canile di proprietà pubblica sul territorio in questione”, lo comunica in una nota il Consigliere regionale Fabio Capolei.

“Queste associazioni – spiega Capolei –, in particolare l’associazione “Amici di Birillo odv”, segnalano da mesi delle criticità, nella pratica delle adozioni, in alcuni canili privati presenti nella provincia di Latina. A causa di queste segnalazioni, ci riferiscono i volontari, è stata negata loro la possibilità di svolgere, all’interno delle strutture, la propria attività di monitoraggio delle condizioni di salute degli animali, e di informazione finalizzata a incentivare l’adozione degli animali abbandonati. Nonostante questo sia un loro diritto previsto per legge”.

“Continueremo a vigilare sulla vicenda – sottolinea – Ci auguriamo che il Consiglio regionale del Lazio possa sostenere la nostra iniziativa, così da incentivare l’apertura di un dialogo sul tema tra la Regione, il comune di Latina e con i comuni della provincia. Con l’auspicio che tale iniziativa possa essere estesa a tutto il territorio regionale”, conclude la nota.

