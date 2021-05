Casa della Salute a Palidoro, Severini e Sbraccia: “E’ un punto di partenza”

Fiumicino – “La Casa della Salute a Palidoro è finalmente una realtà: siamo orgogliosi e soddisfattissimi di vedere realizzato sul territorio un progetto a cui abbiamo partecipato fin dai suoi primi esordi. Fin dall’inizio infatti abbiamo preso parte, nel 2013, insieme al sindaco Montino, all’assessore Calicchio e al presidente della pro loco Allegrini, al tavolo della cabina di regia di D’Amato, da cui è partita l’idea della Casa della Salute. In quella sede discutemmo delle criticità nella zona nord, avanzando richieste precise”.

A parlare sono Roberto Severini capogruppo della lista civica “Crescere Insieme” e Paolo Sbraccia Presidente del Comitato cittadino “Piccolo borgo di Palidoro”, che proseguono: “Ora questo progetto è stato in parte realizzato: il territorio ha un poliambulatorio nuovo, bello, spazioso, all’avanguardia, con strutture di telemedicina. Ma per noi questo può essere solo un punto di partenza, non certo un punto di arrivo.

Ora è il momento di dare seguito a quelle che erano e sono tutt’oggi, le vere esigenze dei cittadini di questa parte nord del Comune, un punto di primo soccorso h24 soprattutto per le emergenze notturne, un servizio di guardia medica e il potenziamento del servizio di ambulanza e di automedica.

E’ una richiesta che abbiamo posto fin dall’inizio: ora lo ribadiamo con forza, è il momento di dare seguito alle vere esigenze del territorio”.

