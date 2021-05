Salute e Benessere – La Giornata mondiale della Fibromialgia nasce per far conoscere un dolore diffuso e sordo, per una malattia considerata “fantasma”: ogni 12 maggio l’impegno è quello di sensibilizzare e invitare a non sottovalutare una malattia che colpisce circa 2 milioni di italiani, ma che tutt’oggi risulta difficilmente diagnosticabile. In questa Giornata, come avvenuto di solito negli scorsi anni, tante piazze italiane si colorano ed illuminano di viola per dare luce a questa malattia “invisibile”.

La Giornata è stata istituita per celebrare l’anniversario di nascita di Florence Nightingale, “la signora con la lanterna”, considerata la fondatrice dell’assistenza infermieristica moderna e che, con grande probabilità, aveva lei stessa sofferto di Fibromialgia.

Cos’è la Fibromialgia

La Fibromialgia è una malattia cronica e invalidante conosciuta anche come “sindrome fibromialgica“. Si tratta di un dolore persistente a livello muscolare e scheletrico, un dolore diffuso che può colpire legamenti e tendini e che assume anche le forme di spossatezza e affaticamento.

E’ una malattia difficile da diagnosticare perché i sintomi possono essere confusi e riscontrati in altre condizioni cliniche. È simile ad una patologia articolare, ma non si tratta di artrite e non causa deformità delle strutture articolari. Negli ultimi dieci anni, però, essa è stata meglio definita attraverso studi che hanno stabilito le linee guida per la diagnosi. Questi studi, hanno dimostrato la presenza, nei pazienti con Sfm, di una componente “genetica” predisponente e di anomalie dei sistemi di percezione e trasmissione del dolore a livello del sistema nervoso centrale.

Il sintomo predominante della malattia è il dolore, soprattutto ai muscoli: si avverte bruciore, rigidità, contrattura, tensione. Il dolore si manifesta in tutto il corpo anche se all’inizio può essere solo locale, alle spalle o al rachide cervicale, per poi diffondersi col tempo. Può cambiare a seconda della giornata, delle attività svolte, del tempo, dei ritmi del sonno e dello stress. La sindrome si acuisce con situazioni di forte affaticamento, provocando stanchezza cronica e disturbi del sonno. Si tratta di una malattia che coinvolge anche l’aspetto psicologico, provocando ansia, insonnia, depressione, disturbi intestinali.

La Fibromialgia colpisce oggi in Italia quasi 2 milioni di persone, la maggior parte sono donne. Il 12 maggio, quindi, si celebra la Giornata mondiale della Fibromialgia proprio per sensibilizzare riguardo questa sindrome.

