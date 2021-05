Il Vaticano frena i Vescovi americani: “Biden non può essere ‘bannato’ dalla comunione”

Città del Vaticano – Il cardinale Ladaria Ferrer, prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, ha inviato una lettera al presidente della Conferenza episcopale americana, mons. José Gomez, pubblicata da “America Magazine”, la rivista dei Gesuiti americani, che potrebbe portare a una riconsiderazione del piano di alcuni vescovi per far approvare un documento dalla conferenza sulla “dignità di ricevere la Comunione” dei politici cattolici. Quindi anche del Presidente Usa Joe Biden.

La lettera arriva in risposta ad una missiva del 30 marzo scorso nella quale mons. Gomez informava la congregazione per la Dottrina della fede dell’iniziativa di un documento critico sul punto. Ladaria in particolare si sofferma sull’affermazione di mons. Gomez per il quale l’aborto sarebbe un tema morale “preminente”, spiegando che “sarebbe fuorviante se tale affermazione desse l’impressione che l’aborto e l’eutanasia da soli costituissero le sole materie gravi per l’insegnamento morale e sociale cattolico che richiedano la più piena adempienza da parte dei cattolici”.

Il cardinal Ladaria dice ai vescovi di “fare ogni sforzo per dialogare con altre conferenze episcopali mentre formulano questa posizione al fine di imparare reciprocamente e preservare l’unità della Chiesa universale”. Quindi spiega che un cattolico (come Biden) non può essere “bannato” con un provvedimento ad personam da parte di un organismo come una Conferenza episcopale e che su di lui decide il vescovo della diocesi alla quale appartiene.

