“Ho l’autismo, ma posso lavorare. Datemi Fiducia”. E’ l’appello di Mirko un 18enne con sindrome dello spettro autistico.

E’ pieno di speranze e sorride. Sorride alla vita e alle sue speranze per il suo futuro. “Spero che superato questo momento di incertezza possa avere anche io la mia occasione. Vorrei – dice pieno di ottimismo e aspettative – lavorare come cameriere in una sala bar”.

Ma la vita di Mirko solo di recente è cambiata, è diventata più semplice. La mamma del 18enne, Silvia, spiega: “Oggi è un’altra persona. Ha superato gran parte delle sue problematiche. E di questo devo ringraziare in primis la Fondazione Roma Litorale, ex Anffas Ostia. È con loro da 15 anni. È stato uno dei primi ragazzi con sindrome dello spettro autistico a essere seguito con metodi innovativi. I risultati sono sotto gli occhi di tutti”.

Ma il percorso per arrivare al raggiungimento di questi risultati è stato lungo e difficile per Mirko e i suoi familiari.

“Abbiamo scoperto la sindrome di Mirko verso i tre anni – dice mamma Silvia -. Non parlava più, piangeva per ore, camminava avanti e indietro. Decidemmo di andare a Tor Vergata: la diagnosi fu impietosa. Scappai, non ci potevo credere. Ci indicarono l’Anffas Ostia, oggi Fondazione Roma Litorale. Qui ha iniziato un percorso che ha dato i suoi frutti. Oggi va all’istituto alberghiero Elsa Morante succursale del Tor Carbone. Si è specializzato in sala. Ha fatto degli stage. Speriamo, una volta superato questo momento storico, possa trovare un impiego. Sarebbe un modo per sentirsi importante, integrato”.

Ad avvalorare le parole della mamma di Mirko ci sono pareri tecnici.

“Mirko è un grandissimo lavoratore e oggi non presenta alcun comportamento problematico – afferma la dottoressa Sara Zanin, educatrice professionale della Fondazione Roma Litorale esperta in sindrome dello spettro autistico -. A scuola opera in brigata e gestisce lo stress senza problemi. È verbale, se la cava molto bene. È cambiato molto. Per noi è una gioia vedere come sia integrato a scuola. Ha svolto anche un tirocinio, è stato bravissimo. Siamo davvero felici. Abbiamo fatto uno splendido percorso insieme, collaborando anche con la collega Federica Cristanziani. Da piccolino abbiamo lavorato molto sulle abilità cognitive, accademiche, didattiche, verbali ed espressive. Ora che è adulto ci concentriamo sulle relazioni sociali, emotive e sulle autonomie. Il nostro auspicio è che una volta superata questa fase possa trovare un lavoro. Siamo pronti a certificare per lui. Mirko è una risorsa per chiunque”.

Parole importanti che danno fiducia al giovane aspirante barman e a tutti coloro che come lui si impegnano per raggiungere un obiettivo fondamentale: il lavoro.

“Come Fondazione da ormai diversi anni siamo molto attivi nel campo dell’inserimento lavorativo – sottolinea il dottor Andrea Fontana, psicoterapeuta e responsabile dell’agenzia lavoro della Fondazione Roma Litorale -. Il Covid purtroppo ha bloccato un percorso importantissimo per ragazzi come Mirko.

I tirocini lavorativi hanno una duplice valenza. In primis ci permettono di superare quella diffidenza che ancora accompagna le aziende ad approcciarsi alla disabilità. Facendoci carico degli oneri assicurativi e mettendo a disposizione un tutor che segue il ragazzo per tutto l’orario lavorativo, le imprese non si sentono sole e sono più propense ad aprire le loro porte, accorgendosi poi delle grandi potenzialità che accompagnano questa scelta. In secondo luogo ci permettono di mettere a frutto un lavoro sulle autonomie personali e sociali avviato nel corso degli anni potenziando l’inclusione sociale. I nostri progetti riabilitativi sono infatti ‘long life’.

Seguiamo i ragazzi da quando sono piccolissimi. Questo modo di lavorare ci ha permesso in pochi anni di avviare circa 30 tirocini lavorativi oltre a realizzare un bar associativo interno nel quale lavorano altri 8 ragazzi”.

