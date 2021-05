Pomezia, 100mila euro per rifare il look alla piazza San Benedetto da Norcia

Pomezia – Piazza San Benedetto da Norcia si prepara ad un importante intervento di restyling. Il progetto – del valore di 100mila euro – prevede il rifacimento della grande fontana centrale, la realizzazione di una nuova aiuola con la messa a dimora di nuove alberature e una serie di interventi di riqualificazione degli arredi presenti: dalle panchine ai cestini per la raccolta dei rifiuti.

“Vogliamo ripristinare la funzione originaria di piazza San Benedetto da Norcia di spazio per la comunità – ha spiegato l’Assessore Giuseppe Raspa – migliorandone la sicurezza e la fruibilità. L’intervento di riqualificazione prevede la realizzazione di uno spazio pubblico curato, con una grande aiuola centrale ricca di nuove essenze vegetali, sicuro e dotato di tutti i confort ambientali in modo da rispondere alle esigenze della nostra comunità”.

“Piazza San Benedetto da Norcia rappresenta uno spazio aggregativo importante – ha aggiunto il Sindaco Adriano Zuccalà – dove sono presenti diversi servizi pubblici come gli uffici dell’Anagrafe e dei Servizi sociali, lo stadio comunale e diverse attività commerciali. Con il tempo alcuni elementi architettonici caratteristici della piazza, come la fontana e il monumento antistante, sono stati oggetto di diversi episodi di vandalismo. Con questo intervento vogliamo aggiungere un nuovo tassello al nostro progetto di riqualificazione urbana, rendendo Pomezia più bella e pulita”.

