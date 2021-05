Scoperti con armi clandestine e hashish: 5 arresti tra Albano e Genzano

Roma – I Carabinieri della Compagnia di Velletri, hanno arrestato 5 persone tutte di nazionalità italiana, disoccupati e censurati, per detenzione di armi clandestine, detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e ricettazione.

I militari, partendo dagli sviluppi di mirata attività investigativa, nel corso di una serie di perquisizioni personali e locali, hanno rinvenuto una pistola, due fucili (di cui uno a canne mozze) e una bomba carta artigianale.

Gli arrestati, inoltre, avevano a disposizione una targa rubata, passamontagna e vari strumenti da effrazione, verosimilmente in procinto di compiere una rapina. I due soggetti trovati in possesso di armi sono stati tradotti in carcere.

Gli altri 3 arrestati, tra cui una donna di 48 anni, trovati in possesso di circa 80 gr. di hashish, sono stati posti in regime di detenzione domiciliare. A seguito dei provvedimenti adottati, tutti in attesa di convalida, la Procura di Velletri ha intanto disposto il sequestro dei locali oggetto di perquisizione.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

