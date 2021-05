Un trasporto speciale per il compensatore sincrono di Terna: partirà dal Porto di Gaeta

Gaeta – È prevista per giovedì 13 maggio la partenza dal porto di Gaeta del convoglio lungo 86 metri che trasporterà il compensatore sincrono di Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale, fino alla stazione elettrica di Garigliano, in provincia di Caserta, dove arriverà nella mattinata del 14 maggio.

Il percorso, individuato di concerto con l’amministrazione comunale e le autorità competenti di ciascun tratto stradale e verificato con la Soprintendenza dei Beni Archeologici la quale ha espresso parere favorevole al passaggio del convoglio sul tracciato individuato, attraverserà una delle strade principali del centro di Formia su cui sono state effettuate indagini Georadar con l’obiettivo mappare il sottosuolo e quindi di evitare danni ai sottoservizi del manto stradale.

Il macchinario, di 12 metri di lunghezza e 4 metri di altezza con un peso di circa 260 tonnellate, è uno degli strumenti utilizzati da Terna per gestire in sicurezza la rete elettrica nazionale.

Esso, infatti, ha il compito di regolare la tensione e ridurre al minimo gli sbalzi di tensione dovuti all’intermittenza della produzione di fonti eoliche e fotovoltaiche, stabilizzando così la rete elettrica e aumentandone l’efficienza. Viste le grandi dimensioni del convoglio, Terna ha messo in campo eccezionali accorgimenti per evitare disagi per i cittadini e la circolazione locale.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Gaeta

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Gaeta