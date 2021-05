Pomezia – Sono 110 le piante donate al Comune di Pomezia con l’obiettivo di arricchire il patrimonio arboreo cittadino. La donazione, effettuata dall’associazione Inner Wheel di Pomezia grazie alla collaborazione della Proprietà Farina, consiste in: 1 pianta di carrubo, 1 di sughera, 23 lecci, 15 piante di alloro, 50 palme di San Pietro e 20 Ulivi.

“La donazione più importante di alberi fatta negli ultimi anni – ha commentato l’Assessore Giovanni Mattias – che verranno piantate sul territorio di Pomezia e Torvaianica. Si tratta di esemplari belli e importanti, alcuni dei quali sono già state messe a dimora. Per le altre piante abbiamo creato un sistema di irrigazione nel parco di Selva dei Pini dove potranno restare in standby fino al periodo ottimale per l’attecchimento”.

“Un regalo importante per la nostra comunità – ha aggiunto il Sindaco Adriano Zuccalà – che dimostra l’amore e il rispetto per il proprio territorio. Ringraziamo l’associazione Inner Wheel per la sensibilità dimostrata. La nostra Amministrazione è da sempre attenta alla salvaguardia e all’incremento della biodiversità in Città e la donazione di queste 110 piante si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana del verde pubblico che stiamo portando avanti”.

