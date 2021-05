Ardea, nuovo insediamento di nomadi in via dei Colli Marini: l’ira dei cittadini

Ardea – Nuovo insediamento di nomadi ad Ardea: è il secondo in un mese (leggi qui) e i cittadini sono esasperati. Questa volta il nuovo “accampamento” si trova alla terza traversa a destra di via del Colli Marini, dove una decina di veicoli, tra macchine e camper, hanno invaso un’area in mezzo alla strada sterrata sul ciglio della strada.

Il terreno occupato è pieno di rifiuti, tra cartoni, gomme di automobili e addirittura un go kart a pedali per bambini abbandonato. Non è ancora chiaro se i rifiuti sono lì da prima dell’arrivo di queste persone, ancora non generalizzate, ma quello che è certo è che non si tratta di un luogo vivibile o adatto ad una sosta prolungata.

Ora i cittadini di Ardea sono sul piede di guerra: “Continuano ad esserci insediamenti abusivi ogni mese, Ardea sembra un grande campo rom, queste persone hanno iniziato addirittura a costruire su questi terreni pubblici”, ha detto esasperato un abitante della zona.

