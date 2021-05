Canoa velocità, Schera a caccia del pass nelle qualificazioni olimpiche

Tutto è pronto in Ungheria per la gara di Qualificazione Olimpica di canoa velocità che si disputerà dal 12 al 16 maggio a Szeged, la “Casa della Canoa” mondiale.

Tra i canoisti della spedizione azzurra che tenteranno di staccare gli ultimi pass disponibili per i Giochi Olimpici di Tokyo, ci sarà Andrea Schera in gara nel K1 1000 metri.

L’atleta delle Fiamme Gialle è riuscito a guadagnarsi la possibilità di gareggiare per i pass olimpici grazie alla sua determinazione che gli ha consentito di superare le diverse “selezioni” volute dal direttore tecnico Oreste Perri, per avere la certezza di poter contare, in questo importante appuntamento, sugli atleti più in forma del momento.

Andrea gareggerà nella specialità tra le più difficili del panorama, da solo sulla distanza più lunga. Le gare inizieranno domani con le eliminatorie e si concluderanno con la finalissima di giovedì 13 maggio, prevista per le 11.15.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport