Ormai le persone non si fanno nessun problema a rivolgersi alla medicina e alla chirurgia estetica in generale per migliorare l’aspetto fisico.

Sì molte persone potrebbero dire che lo fanno per motivi psicologici nel senso che non si vogliono troppo bene e quindi cercano di compensare provando ad essere perfetti a livello fisico.

Può essere una teoria interessante ma che comunque andrebbe verificata nei fatti sempre rispetto al percorso della singola persona.

Perché se è vero che la maggior parte di di volte quando una persona riesce a volersi bene interamente poi si vede anche più bella ma anche guardarsi allo specchio e vedersi più belli o belle ci può portare a volerci bene.

Ogni caso a sé e non bisogna essere fanatici né di chi pensa che la chirurgia estetica sia qualcosa di fondamentale o chi pensa che sia qualcosa di superficiale.

Va sempre visto caso per caso e ad esempio quando si parlerà di carbossiterapia Milano che è un trattamento estetico molto importante che tanti utilizzano.

Per questo trattamento bisognerà trovare dei professionisti che dovranno valutare perché una persona vuole fare questo tipo di trattamento.

Anzi uno dei compiti principali all’interno dei colloqui iniziali con il futuro paziente è proprio quello per il chirurgo di comprendere le motivazioni profonde e soprattutto le aspettative che si hanno rispetto a un certo intervento estetico.

Un trattamento utile per le persone per svariati motivi

Facevamo riferimento sopra al trattamento carbossiterapia Milano perché parliamo di un trattamento estetico che ormai è nato da moltissimi anni addirittura negli anni 30 in Francia che come prima cosa era nato per curare i disturbi vascolari.

Poi man mano questa tecnica si è voluta e adesso viene consigliata anche per questioni estetiche.

Intanto se vogliamo sapere che cos’è tecnicamente la carbossiterapia Milano dobbiamo considerarlo un trattamento medico che consiste nell’iniettare anidride carbonica sotto il derma o meglio nel tessuto sottocutaneo.

Questo tipo di iniezione a livello dermico dell’anidride carbonica ha diversi effetti sia sul sistema vascolare che su quello della cute e quello adiposo.

Volendosì riferire alla questione estetica per quanto riguarda il tessuto adiposo esso esplica un processo metabolico che riesce a far liberare degli acidi grassi e così colpisce gli accumuli adiposi che per molte persone a livello di estetica rappresentano un motivo di grande disagio.

Mentre dal punto di vista cutaneo e della pelle stimola la produzione di sostanze molto importanti per la stessa come l’acido ialuronico e Il collagene e tutto ciò crea una sorta di effetto anti-age.

Quindi praticamente a livello estetico chi si vuole sottoporre al trattamento di carbossiterapia Milano lo farà per migliorare il del viso e vedersi più giovane e anche per perdere quel tessuto adiposo che magari anche con la dieta e l’esercizio fisico non era riuscito a perdere.

Soprattutto quando parliamo delle adiposità parliamo di quella presente nelle gambe nella pancia, nelle le braccia, nei glutei, dipendendo da persona a persona

Insomma è un trattamento che è utile sia a livello medico che estetico.