Casa della Salute, DemoS Fiumicino: “Un servizio essenziale. E c’è anche il ‘Telebus’…”

Fiumicino – “Con l’inaugurazione della Prima Casa della Salute (leggi qui) ieri, 11 maggio 2021, è stato un giorno molto importante per il nostro Comune”. Così, in una nota, Maurizio Ferreri, capogruppo di DemoS Fiumicino.

“Nel 2013, avevamo preso un impegno con i cittadini del Nord del Paese – spiega il Capogruppo – ed oggi, dopo un lungo lavoro condiviso con la Regione Lazio e l’Asl Rm3, abbiamo rispettato la nostra promessa. Non è stato un lavoro facile e in pochi ricordano che la Sanità presso la Regione Lazio era commissariata fino a poco tempo fa.

Tra i vari servizi all’avanguardia presenti nella Casa della Salute , ci sarà anche un Punto Unico di Accesso (PUA): uno sportello sociosanitario aperto all’Utenza e integrato con i Servizi Sociali del nostro comune. Ora dobbiamo migliorare questo servizio rendendo la struttura sanitaria facilmente raggiungibile dall’utenza, soprattutto per coloro che usano i mezzi pubblici”.

“Desidero ricordare che il Comune ha attivato da tempo il ‘Telebus’, – conclude Ferreri – un importante servizio di trasporto individuale, dedicato a chi ha problemi di deambulazione e che deve recarsi presso uffici pubblici o strutture sanitarie. Per usufruire del servizio ‘Telebus’, bisogna iscriversi riempiendo l’apposito modulo di richiesta”.

