Cuore Lazio, Immobile stende il Parma all’ultimo secondo

Roma – La Lazio continua a mantenere accese le pur flebili speranze di un posto in Champions League restando in scia delle prime grazie al successo per 1-0 all’Olimpico contro il Parma. Si decide tutto nel finale, al 95’ Hernani colpisce un palo per gli emiliani e sul capovolgimento di fronte è Immobile a condannare i ducali alla sconfitta. In classifica i biancocelesti, con una partita in meno, salgono a 67 punti, 6 in meno del Napoli quarto, resta a 20 il già retrocesso Parma. (fonte Adnkronos, foto Twitter @OffiacialSSLazio)