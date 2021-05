Civitavecchia – L’imbarcazione “Lady Lauren” dell’associazione promozione sociale “I Tetragonauti Onlus”, dopo essere partita il 12 aprile da Salerno, passando per diversi porti Italiani, ha attraccato il 10 maggio al porto di Civitavecchia.

“I Tetragonauti APS” è un’associazione che progetta e gestisce percorsi in mare e fornisce ai ragazzi che partecipano gli strumenti per vivere in comunità, per essere protagonisti della loro vita, per fargli vivere delle esperienze formative che possono ridare a tutti la speranza di un domani migliore.

Ad accogliere l’equipaggio composto dai ragazzi, educatori, comandante e Presidente dell’Associazione, Gabriele Gaudenzi, sono presenti il Presidente e Vice Presidente di Fare Verde Civitavecchia Paolo Giardini e Valentina Flacchi insieme ad altri volontari di Fare Verde, il Vice Sindaco Avv. Manuel Magliani e la rappresentanza della capitaneria di porto.

Nell’ambito della campagna “A scuola per mare” il progetto contro l’inquinamento da plastica “Back to life”, co – finanziato da “Impresa Sociale con i Bambini”, fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, l’Associazione e Fare Verde hanno organizzato la raccolta della plastica in mare durante la navigazione così coinvolgendo fattivamente i ragazzi anche in un’iniziativa a tutela dell’ambiente.

Il progetto educativo, che vede protagonisti ragazzi, si concluderà dopo 100 giorni di navigazione nel porto di San Vincenzo in Toscana ed ha tra i suoi partner i Centri di giustizia Minorile della Campania, Sicilia, Lazio, Sardegna e Lombardia.

Fare Verde Civitavecchia, con l’occasione, ringrazia la società Servizi Ecologici Portuali, il ristorante di Civitavecchia e la sartoria SF di Tuscania per la collaborazione fornita.

