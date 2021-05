Fondi, al via le domande per le borse di studio per le scuole superiori: come richiederla

Fondi – E’ ufficialmente online il bando per l’erogazione di borse di studio destinate agli studenti delle scuole superiori residenti nel comune di Fondi. Per fare domanda è necessario avere un Isee non superiore a 15.748,78 euro e inviare tutta la documentazione richiesta entro il 4 giugno.

“Invitiamo le famiglie della città a visionare il bando – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino – una borsa di studio può essere un’opportunità per gli studenti, tanto per coloro che frequentano i primi anni quanto per coloro che hanno intenzione di proseguire il percorso di studi con la formazione universitaria. Gli aventi diritto potranno infatti investire le somme nell’acquisto di libri di testo per il prossimo anno, per colmare le lacune nelle materie in cui sono più carenti con delle ripetizioni o per migliorare l’apprendimento di una lingua straniera. In linea generale – concludono – queste misure si propongono l’obiettivo di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, purtroppo ancora diffuso nel Lazio e nel nostro comune”.

Chi può fare domanda?

Gli studenti frequentanti, nell’anno scolastico 2020/2021, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, statali o paritari (tutte le scuole superiori dal 1° al 5° anno con esclusione delle scuole private non paritarie che non fanno parte del sistema nazionale di istruzione) o frequentanti i primi tre anni di un percorso triennale di IeFP (quarto anno escluso) che appartengano a nuclei familiari il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) non sia superiore ad euro 15.748,78.

Come presentare la domanda?

Le domande per la concessione dei contributi per l’anno scolastico 2020/2021, dovranno pervenire entro il 4 giugno 2021 con le seguenti modalità:

a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Fondi;

mediante posta elettronica all’indirizzo: serviziallapersona.comunedifondi@pecaziendale.it

Il modello per presentare la domanda è disponibile nelle sezioni “Avvisi Pubblici” e “Modulistica/Pubblica Istruzione” (clicca qui) oppure in versione cartacea presso l’ufficio di front-office all’ingresso della Casa Comunale.

Quali documenti è necessario allegare alla domanda?

attestazione Isee per la determinazione della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare, in corso di validità, non superiore ad euro 15.748,78;

documento di identità in corso di validità e codice fiscale del genitore/tutore e dello studente (in caso di studente minore);

documento di identità in corso di validità e codice fiscale dello studente.

