Giornata Mondiale della Fibromialgia: i monumenti del litorale laziale si illuminano di viola

In occasioni della Giornata Mondiale della Fibromialgia, diverse località del litorale laziale illumineranno di viola i propri monumenti per sensibilizzare cittadini e turisti sull’argomento.

Anzio

Da questa sera, mercoledì 12 maggio, Giornata Mondiale della Fibromialgia e Giornata Internazionale dell’Infermiere, ad Anzio, la fontana di Piazza Pia si illumina di viola. L’Ufficio Comunale alla Pubblica Illuminazione, su indirizzo dell’Amministrazione guidata dal Sindaco, Candido De Angelis, ieri sera ha ultimato le prove tecniche della nuova illuminazione della fontana, che fino a domenica 16 maggio sarà interamente colorata di viola.

“Ringrazio l’Ufficio preposto, – afferma l’Assessore alle politiche sociali, Velia Fontana, presente sul posto durante le prove tecniche di ieri sera – per l’ottimo lavoro svolto e per l’illuminazione artistica di uno dei simboli della nostra Città. Con questo atto abbiamo aderito al progetto di divulgazione e riconoscimento della sindrome fibromialgica, che colpisce soprattutto le donne ed una percentuale tra l’1 ed il 3% della popolazione mondiale. Allo stesso tempo tutti noi, soprattutto in questa delicata fase storica, siamo vicini a tutto il personale infermieristico, colonna portante della Nazione contro la pandemia”.

Cerveteri

Oggi, mercoledì 12 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia, il Comune di Cerveteri, aderendo alla campagna promossa dal Comitato Fibromialgici Uniti – Italia Odv, per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla patologia, illuminerà di viola il palazzo del Granarone, luogo simbolo delle Istituzioni e della cultura cittadina.

“Si tratta di un’iniziativa simbolica ma molto importante – spiega il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – abbiamo accolto con viva convinzione le richieste del Comitato e della referente di zona Elena Paganini. La Fibromialgia è una malattia dolorosa, che colpisce maggiormente le Donne. La sua diagnosi spesso arriva in ritardo che cambia drasticamente la vita di chi ne è affetta, anche da un punto di vista lavorativo oltre che psico-fisico. Per questo, come Amministrazione comunale vogliamo dare il nostro supporto, anche se ha un valore puramente simbolico al Comitato, per far sentire loro la vicinanza dell’Amministrazione locale”.

La fibromialgia è una patologia caratterizzata da dolori muscolari diffusi associati ad affaticamento, rigidità, problemi di insonnia, di memoria e alterazioni dell’umore. Anche se non esiste una vera cura per questo problema, sia i farmaci, sia un approccio mirato al rilassamento e alla riduzione dello stress possono aiutare ad alleviare i sintomi.

La fibromialgia colpisce più spesso le donne in età adulta. Il disturbo può comparire in modo graduale e aggravarsi con il passare del tempo, oppure può comparire dopo un evento scatenante come un trauma fisico, un’infezione o uno stress psicologico.

Pomezia

In occasione della Giornata mondiale della Fibromialgia, il Comune di Pomezia aderisce all’iniziativa “Facciamo luce sulla fibromialgia” organizzata dal Comitato Fibromialgici Uniti. Questa sera la Torre Civica di piazza Indipendenza sarà avvolta da luci viola per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema.

Per supportare concretamente il Comitato Fibromialgici Uniti CFU-Italia, da oggi è possibile recarsi nella sede comunale di piazza Indipendenza per firmare la petizione popolare a sostegno del disegno di legge presentato in Parlamento e volto al riconoscimento della fibromialgia come malattia cronica e invalidante, con l’inserimento della stessa nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza (L.E.A.). Per firmare è sufficiente presentarsi muniti di documento di identità dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

“La fibromialgia – spiega l’Assessora Miriam Delvecchio – è una patologia che in Italia colpisce oltre tre milioni di cittadini, in prevalenza donne. Caratterizzata da dolore cronico diffuso e difficile da diagnosticare, riduce la capacità fisica e psicologica di vivere una vita lavorativa e sociale che possa dirsi soddisfacente. Vogliamo promuovere i diritti dei pazienti lanciando loro il messaggio che non sono soli, ma hanno la vicinanza dell’intera comunità”.

“Illuminare di viola piazze, edifici e monumenti italiani – rileva il Sindaco Adriano Zuccalà – vuole accendere i riflettori su una patologia non riconosciuta e spesso trascurata, che la pandemia ha contribuito ad aggravare ulteriormente. Noi vogliamo mandare un segnale concreto del nostro supporto a tutti i pazienti, ma anche alle famiglie di coloro che sono affetti da questa patologia considerata invisibile; per tale ragione da oggi sarà inoltre possibile firmare la petizione popolare lanciata da CFU-Italia per inserire la fibromilagia tra i L.E.A.”.

(Il Faro online)