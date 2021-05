Ladispoli, Morelli: “Farmaci veterinari gratuiti per anziani e famiglie a basso reddito”

Ladispoli – “Gli animali da compagnia, soprattutto per gli anziani, sono sempre più importanti. Sono amici inseparabili e un affetto a cui non rinunciare”. Con queste parole Miska Morelli, capo segreteria del sindaco Grando e incaricato al benessere e alla tutela degli animali, ha annunciato un progetto che prevede farmaci veterinari gratuiti per gli anziani e le famiglie a basso reddito che posseggono animali da compagnia.

“Dopo il banco zoologico di alimenti – ha proseguito Morelli – che da oltre un anno fornisce cibo per i nostri amici a quattro zampe alle famiglie bisognose, questo è un altro fondamentale tassello a sostegno di chi possiede animali da compagnia.

Il progetto è nato grazie ad una sinergia e condivisione degli intenti delle varie parti coinvolte. Un ringraziamento particolare all’amministratore di Flavia Servizi, Stefano Proietti, e all’assessore al bilancio, Claudio Aronica, per aver fatto in modo che questa iniziativa, che aiuterà in modo concreto le tante famiglie in difficoltà, diventasse una realtà. Il progetto verrà illustrato nei prossimi giorni dove interverrà un medico veterinario”.

