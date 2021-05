Paltrinieri show nella 5 km di fondo: è campione d’Europa

Budapest – Un sogno chiamato Paltrinieri. Alla fine ha avuto ragione l’azzurro. Il fondo è il suo mondo. E lo ha dimostrato poco fa agli Europei di Budapest. Gregorio vince dal 2012 in campo internazionale nel mezzofondo in piscina e dopo quasi 10 anni, prosegue a farlo nelle acque libere. Volute fortemente. E’ campione europeo nella 5 km di fondo. Una gara tosta, combattuta e sofferta. Ha saputo attendere il momento per spingere alla fine al traguardo e alla fine ha battuto la mano sulla piastra per primo. Il tempo di 55:43.3 ha regalato a Greg il primo oro continentale nel fondo e all’Italia la medaglia numero 5 in competizione.

Felice felicissimo Greg ai microfoni di Raisport: “Incredibile. La prima gara europea nella 5 e subito oro. Sono imbattuto in questo ambito..”. Fa la battuta Gregorio per una distanza gareggiata poche volte, ma vinta immediatamente. Paltrinieri è uno dei più forti nuotatori della storia. Ne è convinto Coach Antonelli, che l’ha preso con sé da un anno in preparazione olimpica: “Può fare ciò che vuole nel nuoto Greg”. Lo sottolinea l’allenatore azzurro ai microfoni di Raisport e a Raisport, lo stesso Paltrinieri presenta la gara di domani: “Subito la 10, quella olimpica. Sono qui per fare le mie gare, una dopo l’altra”.

L’Italia festeggia anche il bronzo di Dario Verani. Il campione dell’Esercito sale sul terzo gradino con il tempo di 55’46″6, regalando alla delegazione azzurra la medaglia numero cinque del torneo in totale.

(foto di Andrea Staccioli / Inside – DBM)

