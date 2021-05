Regione, Fabio Capolei è il nuovo vicepresidente della Commissione Sanità

Regione Lazio – “Oggi, 12 maggio 2021, sono stato nominato dai miei colleghi consiglieri vicepresidente della Commissione Sanità”. Lo dichiara in una nota stampa il consigliere regionale Fabio Capolei.

“Ricoprire questo incarico, – spiega il Consigliere regionale – in una delle commissioni più importanti del Consiglio regionale, è per me motivo di grande orgoglio. Sarà un impegno importante che condividerò con i miei collaboratori Riccardo Rocchetti e Stefano Tocci, per me punti di riferimento su questioni in materia di sanità”.

Ringrazio per la stima dimostrata nei miei confronti – conclude Capolei – il Consigliere Pino Simeone, che mi ha indicato come vicepresidente di Commissione con l’obiettivo di continuare l’importante lavoro da lui svolto finora. Siamo pronti a metterci al lavoro“.

Il Faro online – Clicca qui per leggere le notizie della Regione Lazio