Fiumicino – La scuola popolare di italiano per stranieri dell’associazione “Io, Noi” non si è mai fermata, nemmeno durante la pandemia da Covid-19 e continua la sua attività in modalità online. I corsi gratuiti di italiano per stranieri sono da sempre un punto cardine nella programmazione delle attività svolte dall’associazione. Questo perché la promozione dell’inclusione sociale e culturale restano un valore fondamentale.

Sin dal 2008, la scuola popolare “Io, Noi” realizza corsi gratuiti di italiano per stranieri ed è associata alla Rete Scuole Migranti, con lo scopo di produrre sinergie e azioni comuni con altre realtà associative della Regione Lazio, che realizzano corsi di italiano per migranti.

Foto 2 di 2



“Da marzo 2020, a causa dell’emergenza sanitaria tutt’ora in corso, le lezioni si sono svolte prevalentemente in modalità telematica, ed è solo grazie ad un gruppo di volontari animati da una naturale disposizione alla divulgazione, oltre che al dialogo e al confronto, se è stato possibile, in ogni modo, realizzare e continuare a tenere i corsi” – dichiara Vincenzo Taurino, fondatore e responsabile della scuola popolare di italiano per stranieri Io, Noi“.

I corsi sono attivi tutto l’anno con un programma in parte didattico e in parte fatto di approfondimenti tematici e laboratori esperienziali. Così facendo la scuola non si limita solo alla trasmissione di contenuti didattici, ma si trasforma anche in un luogo di ascolto e di sostegno.

“Gli insegnanti sono volontari e docenti delle scuole del territorio e insegnanti abilitati Ditals. Quest’anno, il numero di volontari è aumentato, infatti, con il Servizio Civile Universale, molti giovani hanno scelto di prestare servizio proprio presso l’associazione Io, Noi.

Nonostante l’impossibilità di tenere i corsi in presenza, – conclude il Presidente di “Io, Noi” – abbiamo portato avanti il nostro impegno con costanza e dedizione. Continuare a garantire l’integrazione linguistica dei cittadini stranieri lo abbiamo ritenuto un nostro dovere”.

L’associazione “Io, Noi” offre la possibilità di sostenere gli Esami Celi, finalizzati ad ottenere la Certificazione Linguistica, rilasciata dall’Università di Perugia, utile al cittadino straniero che vuole certificare la propria conoscenza della lingua italiana per utilizzarla in Italia o nel proprio Paese, per motivi di lavoro, studio o di interesse personale.

Presso la sede in viale delle Meduse 63a, è possibile ottenere anche la certificazione dei livelli A2 e B1:

Il livello A2 è valido per il rilascio del permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Chi è in possesso di un permesso di Soggiorno da almeno 6 anni può sostenere l’esame ed ottenere il permesso valido a tempo indeterminato.

Il livello B1 è valido per richiedere la cittadinanza italiana, per l’accesso all’Università ed al lavoro. Si tratta di un vero certificato linguistico. Gli esami di livello B1 si suddividono in CELI immigrati e CELI standard. Entrambe le tipologie sono valide per la richiesta della cittadinanza.

A causa della pandemia tutt’ora in corso, gli esami A2 e B1 immigrati si svolgono solo nella sessione orale, senza la sessione scritta e l’ascolto. Le sessioni speciali del livello B1 valgono solo per la richiesta della cittadinanza.

Clicca qui per scoprire come preparati agli esami

Per conoscere le date delle sessioni d’esame consultare il sito Cedis Roma – Certificazione e Didattica Italiano per Stranieri

Per avere maggiori informazioni contattare la scuola popolare di italiano di “Io, Noi”: dirittisociali@ionoi.org – 066520591

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino