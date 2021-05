Servizio taxi a Roma, dal 13 maggio arrivano i nuovi turni: i dettagli

Roma – A partire da domani, giovedì 13 maggio, è prevista una nuova turnazione del servizio taxi, così da adeguarlo alla crescita della domanda derivante dalla riapertura di molte attività cittadine (previste dal Decreto Legge 22 Aprile 2021, n. 52) e in vista della presenza di pubblico ad eventi sportivi come gli Internazionali di Tennis.

I turni saranno aumentati nei feriali dal 50 al 75% della flotta e nei fine settimana dal 25 al 50%. La nuova turnazione sarà valida fino al 13 giugno, nell’ottica di migliorare ulteriormente il servizio in base alle nuove riaperture previste nelle prime settimane del mese prossimo.

