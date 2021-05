Città del Vaticano – La fila per i controlli, i marmi antichi, le piume delle Guardie Svizzere che svolazzano al vento. Sembra essere tutto tornato alla normalità in Vaticano, che – per la seconda volta in pochi mesi – spalanca le porte del cortile di San Damaso ai fedeli per l’Udienza Generale del Mercoledì.

L’ultima Udienza Generale “a porte aperte” risale a fine ottobre 2020, quando uno dei presenti risulto positivo al Covid-19 (leggi qui). Dalla settimana dopo il tradizionale incontro del mercoledì tornava solo in modalità virtuale (leggi qui). Ma adesso, con i vaccini e il calo dei contagi, è solo un ricordo che, si spera, non si vivrà nuovamente in autunno.

Foto 3 di 5









Il Papa, non più ingabbiato nella Biblioteca del Palazzo Apostolico, con indosso la mascherina, arriva in auto e, percorrendo il corridoio creato con le transenne saluta i fedeli – poche decine in realtà e tutti con indosso la mascherina – che hanno sfidato un cielo plumbeo per salutarlo. Anche Francesco ha la mascherina, che toglie quando scende dall’auto. Saluta i disabili, stringe le mani a un gruppo di suore. Benedice i bimbi, scambia lo zucchetto bianco che porta in testa con un altro che gli viene donato da un gruppo di giovani.

“Sono contento di riprendere questo incontro faccia a faccia – dice a braccio -. Non è bello parlare davanti a una telecamera. Ora, dopo tanti mesi, grazie al coraggio di mons. Sapienza, possiamo rincontrarci. Vedere ognuno di voi mi fa stare meglio. Grazie per la vostra presenza e portate il messaggio del papa a tutti che è io prego per tutti e io chiedo di pregare per me”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticano

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie sul Papa e Vaticano