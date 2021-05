Alitalia, si terrà il 19 maggio il Consiglio regionale straordinario

Regione Lazio – “Ringrazio il presidente del Consiglio Vincenzi e tutti i colleghi che hanno sottoscritto la mia proposta. In molte occasioni la Regione Lazio, attraverso i suoi rappresentanti, ha espresso il proprio punto di vista sulla delicata problematica di Alitalia. In questo caso lo faremo dall’aula consiliare, chiedendo tutti con un’unica voce la salvaguardia di un asset fondamentale e dei posti di lavoro, diretti e indiretti”. Lo dichiara in una nota la consigliera regionale Michela Califano.

“Chiederemo ufficialmente che Alitalia venga rilanciata e non depauperata. – spiega la Consigliera regionale -. Che si investa sui voli a lungo raggio, che si riportino ‘in house’ attività importanti come la manutenzione dei motori. Chiederemo un’Alitalia forte, competitiva e non una piccola compagnia regionale fagocitata da quei competitor che al contrario dovrebbe ‘combattere’ con progetti lungimiranti”.

“Alitalia è un bene del nostro Paese. Non possiamo parlare di rilancio dell’economia turistica senza avere una compagnia di bandiera che porti i turisti a visitare una Nazione, come l’Italia, che può vantare oltre il 60 per cento del patrimonio storico, culturale e archeologico mondiale”.

