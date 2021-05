Borse di studio per gli studenti delle superiori di Ladispoli: come fare domanda

Ladispoli – L’Amministrazione comunale di Ladispoli rende noto che la Regione Lazio ha definito le procedure per accedere al contributo per il “Fondo unico di Borse di Studio per l’anno scolastico 2020/2021” in favore degli studenti residenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie o i primi tre anni di percorso triennale di IeFP.

Per accedere alla borsa di studio sono necessari:

residenza nel comune di Ladispoli;

Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) non superiore ad euro 15.748,78;

frequenza nell’anno scolastico 2020/2021, presso le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie o i primi tre anni di un percorso triennale IeFP;

non aver presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra regione.

La domanda dovrà contenere:

attestazione Isee in corso di validità;

copia documento di identità del soggetto che firma l’istanza di contributo;

copia del documento di identità in corso di validità e codice fiscale (tessera sanitaria) dello studente;

codice meccanografico autonomia scolastica.

Modalità di richiesta

La domanda su apposito modulo (clicca qui) dovrà essere compilata da uno dei due genitori o dalla persona che esercita la potestà genitoriale o dallo studente se maggiorenne e dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12 del 18 giugno 2021.

La domanda dovrà essere inviata al Comune di Ladispoli solo ed esclusivamente online, tramite pec, a comunediladispoli@certificazioneposta.it.

