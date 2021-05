Covid-19 a Fiumicino, 18 nuovi positivi e 30 guariti: il bollettino del 13 maggio

Fiumicino – “Secondo il report della Asl Roma 3, ad oggi ci sono 246 persone positive in città: 18 in più rispetto all’ultimo aggiornamento“. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino.

“I guariti sono 30 – prosegue il sindaco – e l’età media dei contagiati è stabile a 39 anni. Il rapporto con la popolazione totale è pari a 0.30 con una concentrazione maggiore di casi tra Isola Sacra e Fiumicino (49%). Alta la percentuale di Passoscuro, pari al 13%, anche a causa dei contagi che riguardano la scuola, mentre Aranova conta il 9% dei casi”.

“Come sapete, il prossimo week end sono stati organizzati due open day per l’accesso ai vaccini delle persone con più di 40 anni (clicca qui per sapere come prenotarti) – conclude Montino -. Inoltre, dalla mezzanotte di sabato 15 potranno prenotare il vaccino i nati nel 1968 e 1969. Invito tutte e tutti a prenotarsi sul portale di Salute Lazio dove saranno a breve disponibili le informazioni necessarie. Una vaccinazione più diffusa possibile è l’arma migliore che abbiamo per contenere sempre di più il contagio”.

