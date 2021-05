Covid-19 a Sabaudia, prorogata per altri 7 giorni la zona rossa di Bella Farnia

Sabaudia – “Proroghiamo la zona rossa di Bella Farnia (Sabaudia) in provincia di Latina per ulteriori 7 giorni”. Lo ha comunicato in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Dopo i recenti casi di variante indiana (leggi qui) all’interno della microzona di Sabaudia, la Regione ha deciso di prolungare la zona rossa, mentre nella Asl di Latina sono 63 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

