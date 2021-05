Fake news su “Ulisse”, Alberto Angela chiarisce: “Nessuna sospensione”

Roma - La cancellazione di "Ulisse"? Una fake news. "Ulisse non si ferma". Alberto Angela, su Twitter, si esprime così sulle voci relative alla sospensione del suo programma 'Ulisse'. "Stiamo regolarmente montando le ultime due puntate di questa edizione che sono solo state rinviate poiché l'emergenza Covid ha causato dei rallentamenti nelle lavorazioni. La sospensione del programma non è mai stata presa in considerazione da nessuno", scrive.

