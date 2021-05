Città del Vaticano – Stamani, il Santo Padre Francesco ha ricevuto in Udienza, nello Studio dell’Aula Paolo VI, il Presidente della Repubblica Argentina, S.E. il Sig. Alberto Fernández, il quale, successivamente, ha incontrato Sua Eminenza Rev.ma il Sig. Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, accompagnato dall’Ecc.mo Mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati.

Nel corso dei cordiali colloqui con i Superiori della Segreteria di Stato, è stato espresso apprezzamento per i buoni rapporti bilaterali esistenti e l’intenzione di sviluppare ulteriormente la collaborazione nei settori di mutuo interesse. Ci si è soffermati inoltre sulla situazione del Paese, con particolare riferimento ad alcune problematiche come la gestione dell’emergenza pandemica, la crisi economico-finanziaria e la lotta contro la povertà, rilevando, in tale contesto, il significativo contributo che la Chiesa cattolica ha offerto e continua ad assicurare. Infine, sono state evocate alcune tematiche di carattere regionale e internazionale.

