Fiumicino – Incidente stasera sulla via Portuense, nei pressi di Parco Leonardo. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, una Renegade ha impattato contro un’altra vettura, ribaltandosi.

Stando alle prime notizie, i due occupanti – un uomo di 36 anni, fiumicinese, e una donna di 43 – sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale, in codice rosso; uno al Grassi di Ostia, mentre l’altro in un nosocomio romano.

Per gli occupanti dell’altra vettura, invece, solo tanto spavento e qualche escoriazione.

La dinamica è al vaglio della polizia locale, che ha effettuato i rilievi e provvederà a sentire i protagonisti. La circolazione è stata ripristinata dopo che la Cobra Car ha portato via dalla sede stradale le vetture coinvolte.

