Internazionali d’Italia, Tsitsipas vince su Berrettini: “Ho sfruttato le opportunità”

Roma – Vince Tsitsipas l’ottavo di finale in cui Berrettini aspettava il pubblico romano sugli spalti. Hanno applaudito i tifosi, appena tornati oggi ad assistere a un evento sportivo e di tennis (con lunghe file distanziate sin dal mattino) e lo ha acclamato. Ma non è bastato. Matteo ha perso un match durissimo con il greco, che al termine della gara si prepara al quarto di finale con il dio Djokovic: “Ha vinto tante volte qui, spero di essere la sua sfida”. Ma mentre Matteo si lecca le ferite per una delusione sportiva comprensibile, Stefanos lo elogia, descrivendo quelle difficoltà in partita che temeva.

Ed è stato il servizio l’aspetto tecnico su cui Tsitsipas si è maggiormente concentrato ad affrontare: “Mi ha messo pressione, era complicato rispondere al suo potente servizio. Alla fine del tie break – ha aggiunto il greco a SkySport – ho trovato il gioco di piedi per giocare meglio gli scambi”. Quello che dice in seguito si è mostrato decisamente dal suo atteggiamento in campo, forte e convinto delle proprie possibilità: “Non ho mai mollato, ho visto le opportunità e le ho sfruttate. Ho trovato il modo per vincere la partita”.

Due a zero il risultato finale per Stefanos: 7-6 6-2. Pesante anche nelle statistiche numeriche nei giochi e nelle risposte della racchetta del greco. Quest’ultimo in cima.

