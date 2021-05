Latina, investe un coetaneo che aspetta il bus alla fermata: nei guai un 21enne

Latina – Nella mattinata di giovedì 13 maggio, a Latina, il personale della Compagnia dei Carabinieri di Latina – Sezione Radiomobile, a seguito di sinistro stradale avvenuto in città, ha deferito all’Autorità Giudiziaria un 21enne del luogo per “lesioni personali stradali gravi”.

Dai preliminari accertamenti svolti sul posto è emerso che il giovane, alla guida del veicolo a lui in uso ha investito un 22enne residente a Latina mentre era in attesa dell’arrivo dell’autobus. L’investito, a seguito delle gravi ferite riportate, è stato trasportato in ambulanza presso il locale Ospedale Santa Maria Goretti. L’autovettura è stata sottoposta a sequestro.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

