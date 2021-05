Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. La perturbazione che mercoledì abbandonerà gradualmente l’Italia portandosi sui Balcani sarà seguita da un flusso di correnti umide occidentali, a tratti instabili, che non consentiranno un apprezzabile miglioramento del tempo su tutte le regioni. Governate da una vasta area di bassa pressione che occupa gli stati centrali del Continente, le correnti occidentali trasporteranno aria a tratti instabile che provocherà un giovedì spiccatamente variabile sull’Italia, con piogge e temporali che culmineranno tra il pomeriggio e la sera e si propagheranno dalle zone di montagna del Centro-Nord alle pianure e a tratti delle coste adriatiche. Venerdì le cose tenderanno a complicarsi, poiché da ovest una nuova perturbazione si avvicinerà all’Italia raggiungendo prima la Sardegna, poi le tirreniche ed innescando un più netto peggioramento con strascichi nel weekend. vediamo nel dettaglio:

METEO GIOVEDÌ 13 MAGGIO. Inizio giornata abbastanza soleggiato, pur con alcuni annuvolamenti sparsi e qualche locale piovasco su Triveneto, alta Toscana, Lazio e Campania. Dal pomeriggio si intensifica l’instabilità su molte regioni con formazione rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e alte pianure, specie sui settori a nord del Po, e precipitazioni che insisteranno fino a sera, in particolare sul Friuli VG. Instabilità in intensificazione diurna anche sull’Appennino con rovesci sparsi fino a Campania e alta Puglia, ed alcuni temporali in sconfinamento alle coste di Marche, Abruzzo e Molise. Maggiori aperture su estremo Nordovest, medio Tirreno, bassa Calabria, Salento, ioniche ed isole maggiori. Temperature stabili o in locale lieve calo. Venti tesi mediamente occidentali.

Evoluzione meteo Lazio

GIOVEDI’: Giornata debolmente instabile sulle regioni del medio Tirreno, caratterizzata da nuvolosità sparsa, talvolta irregolare in particolare nelle ore pomeridiane. Attese precipitazioni sparse e a macchia di leopardo già tra notte e mattino su medio-basso Lazio e alta Toscana, classica recrudescenza pomeridiana sulle interne e appenniniche, anche con locali temporali. Temperature stabili o in lieve rialzo. Venti sino a forti meridionali nelle ore pomeridiane su coste e crinali appenninici esposti, moderati altrove. Mare molto mosso.

Commento del previsore Lazio

Giovedì ritroveremo della una giornata debolmente instabile, con fenomeni specie sulle aree interne ed appenniniche, piovaschi sul Lazio risulteranno possibili anche altrove. Tendenza ad un nuovo probabile peggioramento più organizzato nella giornata di venerdì, ad opera di una perturbazione atlantica che porterà piogge/rovesci e locali temporali, con temperature di nuovo in calo .Migliora poi nel corso di sabato, salvo fenomeni sulle aree interne entro metà pomeriggio. Domenica più stabile tra Umbria e Lazio, ancora degli acquazzoni in Toscana.

Fonte: 3B Meteo