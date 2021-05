Nuovo teatro comunale a Pomezia, al via la gara per l’affidamento dei lavori di completamento

Pomezia – Aperto il bando di gara finalizzato ad affidare i lavori di completamento del teatro comunale (ex consorzio agrario).

I lavori prevedono la realizzazione della sala teatrale: una struttura che potrà contenere 500 posti, progettata in modo da essere multifunzionale dal punto di vista dello spettacolo, potendo ospitare con estrema flessibilità qualsiasi tipo di rappresentazione artistica. C’è tempo fino al 23 giugno per presentare le offerte sul portale.

“Pomezia avrà il suo teatro – evidenzia il Sindaco Adriano Zuccalà – Il nostro progetto sta finalmente prendendo una forma concreta. Il progetto, che prevede il completamento del corpo principale, è stato adeguato al finanziamento ottenuto di oltre 3 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020, nell’ambito del piano “Turismo e cultura” del Ministero dei Beni e delle Attività culturali.

Stiamo avanzando spediti per fare in modo che da qui a fine 2022 siano realizzati platea e palcoscenico. Presto l’ecomostro che deturpa il nostro centro cittadino lascerà il posto ad uno spazio dedicato alla cultura, un’architettura di pregio dedicata alla nostra comunità”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Pomezia